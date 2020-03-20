Сначала застройщики, потом цены. Риэлтор дал прогноз по недвижимости

На 22,6% выросла за два года средняя по России цена квадратного метра строящегося жилья. Так, сообщает ТАСС, к весне текущего года средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья составила 80,8 тысячи рублей, а 1 марта 2018-го она равнялась 65,9 тысячи рублей. За год новый квадратные метр подорожал на 13% процентов (в начале марта 2019-го он стоил 71,2 тысячи рублей).

Дороже всего строящееся жилье в Москве (170,8 тысячи рублей за «квадрат»), Санкт-Петербурге (107,3 тысячи) и Сахалинской области (89,5 тысячи). Дешевле всего - в Ингушетии (28,8 тысячи рублей), Чечне (29,7 тысячи) и Кабардино-Балкарии (30,2 тысячи).

Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН рассказал, стоит ли ждать скачка цен на недвижимость.

«Есть два разнонаправленных вектора. Вопрос: мы будем находится в простой инфляции или в гиперинфляции? Если в гиперинфляции, то цены в рублях начнут очень сильно расти. Наверное, чтобы этого не допустить, будут приняты какие-то меры. По крайней мере, Центробанк, чтобы удержать инфляцию, должен значительно повысить ключевую ставку. Это один сценарий. Если этого не произойдет, и ставка ЦБ не изменится, значит, мы будем скатываться к гиперинфляции. Поскольку доходы населения снижаются, ценам не с чего расти. К росту их может подтолкнуть только гиперинфляция. Но это не рост цен на недвижимость начнется, это будет погоня за инфляцией», - пояснил он.

Напомним, сегодня ЦБ России оставил ключевую ставку на прежнем уровне 6%.

При этом говорить о стабильном рынке сделок не приходится, добавил риэлтор.