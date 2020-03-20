Сначала застройщики, потом цены. Риэлтор дал прогноз по недвижимости
Вице-президент Гильдии риэлторов в эфире НСН предрек затишье на рынке недвижимости в ближайшие месяцы.
На 22,6% выросла за два года средняя по России цена квадратного метра строящегося жилья. Так, сообщает ТАСС, к весне текущего года средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья составила 80,8 тысячи рублей, а 1 марта 2018-го она равнялась 65,9 тысячи рублей. За год новый квадратные метр подорожал на 13% процентов (в начале марта 2019-го он стоил 71,2 тысячи рублей).
Дороже всего строящееся жилье в Москве (170,8 тысячи рублей за «квадрат»), Санкт-Петербурге (107,3 тысячи) и Сахалинской области (89,5 тысячи). Дешевле всего - в Ингушетии (28,8 тысячи рублей), Чечне (29,7 тысячи) и Кабардино-Балкарии (30,2 тысячи).
Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев в эфире НСН рассказал, стоит ли ждать скачка цен на недвижимость.
«Есть два разнонаправленных вектора. Вопрос: мы будем находится в простой инфляции или в гиперинфляции? Если в гиперинфляции, то цены в рублях начнут очень сильно расти. Наверное, чтобы этого не допустить, будут приняты какие-то меры. По крайней мере, Центробанк, чтобы удержать инфляцию, должен значительно повысить ключевую ставку. Это один сценарий. Если этого не произойдет, и ставка ЦБ не изменится, значит, мы будем скатываться к гиперинфляции. Поскольку доходы населения снижаются, ценам не с чего расти. К росту их может подтолкнуть только гиперинфляция. Но это не рост цен на недвижимость начнется, это будет погоня за инфляцией», - пояснил он.
Напомним, сегодня ЦБ России оставил ключевую ставку на прежнем уровне 6%.
При этом говорить о стабильном рынке сделок не приходится, добавил риэлтор.
«Все займут выжидательную позицию, ближайшие два-три месяца на рынке не будет происходить вообще ничего. Застройщики отреагируют быстрее. У них есть два вариант. Либо достраивать объекты, которые находятся в высокой степени готовности и продавать их без всяких эскроу-счетов и долевых операций. Объекты в начальной стадии будут заморожены. С этой перспективой объемы строительства упадут в два-три раза в ближайший год», - отметил он.
По мнению собеседника НСН, нужно в корне менять систему финансирования.
«Чтобы избежать появления обманутых дольщиков, нужно глобально изменить схему привлечения средств в жилищное строительство. Нужно строить за счет кредитных средств банков, как это происходит во всем мире, и продавать на рынке готовое жилье. Акцент жилищной реформы нужно сделать не на строительстве 30-этажных и более «человейников», а на предоставлении людям земельных участков под жилищное строительство. И пригород с дачами начать превращать в нормальное полноценное загородное жилье. Для этого нужно формировать инфраструктуру, дорожные сети. У нас всего 2% территории занято поселениями, зачем мы загоняем людей в каменные джунгли?» - заключил Апрелев.
Отметим, ранее в марте России предрекали падение цен на недвижимость, потому что в нее сейчас инвестировать нецелесообразно.
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