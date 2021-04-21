МВД: В незаконных акциях протеста приняли участие 14,4 тыс. россиян
Около 14,4 тысяч россиян в 29 городах страны приняли участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Такую статистику приводит МВД РФ.
Уточняется, что на протест в российской столице вышли примерно 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - 4,5 тысяч.
Ранее сторонники оппозиционера Алексея Навального назначали на 21 апреля несогласованные акции протеста в поддержку политика, отбывающего наказание в ИК-2 во Владимирской области. МВД России порекомендовало гражданам воздержаться от участия в незаконных митингах, отметив, что провокаторы будут привлечены к предусмотренной законом ответственности.
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