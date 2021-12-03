Суд отправил в СИЗО совладельца супермаркетов SPAR Левчугова

Басманный суд Москвы постановил арестовать совладельца крупной сети супермаркетов SPAR, генерального директора томской группы компаний ООО «Лама» Владислава Левчугова, сообщает ТАСС.

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ТЕГИ:СудБизнесАрестСИЗО
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