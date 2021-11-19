Суд арестовал министра культуры Крыма по обвинению во взятке

Басманный суд Москвы вынес решение заключить под стражу министра культуры Крыма Веру Новосельскую. Чиновницу обвиняют в получении 25 млн рублей взятки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд удовлетворил ходатайство следственного комитета об аресте Новосельской. Чиновница останется под стражей до 17 января.