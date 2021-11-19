Суд арестовал министра культуры Крыма по обвинению во взятке

Басманный суд Москвы вынес решение заключить под стражу министра культуры Крыма Веру Новосельскую. Чиновницу обвиняют в получении 25 млн рублей взятки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд удовлетворил ходатайство следственного комитета об аресте Новосельской. Чиновница останется под стражей до 17 января.

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Министра культуры Крыма обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2018 году Новосельская получила взятку в размере 25 млн рублей от бенефициара ООО «Меандр» за покровительство при реконструкции детского театра кукол.

Если вина чиновницы будет доказана, ей грозит наказание в виде стократной суммы взятки либо лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Пост Министра культуры Крыма Новосельская занимает с 2014 года.

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Фото: mkult.rk.gov.ru
ТЕГИ:ПроисшествияВзятка
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