Экс-глава Владивостока Гуменюк задержан по подозрению во взятках на 19,5 млн рублей
Бывший глава Владивостока Олег Гуменюк задержан по подозрению в получении крупных взяток за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального следственного управления СК РФ по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Аврору Римскую.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра города Владивостока Олега Гуменюка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщила Римская.
По версии следствия, в 2019-2021 годах Гуменюк регулярно получал деньги от руководства МУПВ «Некрополь», а также через посредников, за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего экс-главе Владивостока заплатили более 19,5 млн рублей, пишут Известия.
Гуменюк задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее бывшего главу Владивостока доставили в следственное управление, где провели допрос по делу «Некрополя», напоминает РИА ФАН.
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