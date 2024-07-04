Суд отправил сына миллионера под домашний арест за наезд на журналиста
Суд в Подмосковье отправил под домашний арест подростка, сбившего на угнанном Mercedes корреспондента газеты «Известия» в Истре. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на областное управление Следственного комитета России.
По данным телеканала РЕН ТВ, арестованный — сын 16-летнего миллионера Андрея Ломакина. Против подростка возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, незаконного завладения автомобилем и воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста.
Отмечается, что злоумышленник наехал на журналиста из-за конфликта, который произошел вечером 27 июня близ ТЦ в деревне Обушково. Подросток оставил угнанный Mercedes на месте, предназначенном для парковки инвалидов. Журналист указал несовершеннолетнему на незаконность его действий, после чего тот сдал машину задним ходом, сбил корреспондента и скрылся с места преступления.
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