Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Рязанской области

В результате аварии пострадали 13 человек. По факту ДТП в Рязанской области возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД.

ТАСС со ссылкой на ГАИ сообщает, что причиной массового ДТП в Рязанской области стал выезд автобуса на полосу встречного движения.

Ранее в Благовещенстве находившийся в состоянии алкогольного опьянения 59-летний мужчина за рулем Suzuki Solio сбил пешеходов. В результате ДТП погибли пять человек, напоминает RT.

