Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Рязанской области
18 июня 202410:35
Восемь человек погибли в результате крупного ДТП в Рязанской области, сообщила прокуратура региона
В результате аварии пострадали 13 человек. По факту ДТП в Рязанской области возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД.
ТАСС со ссылкой на ГАИ сообщает, что причиной массового ДТП в Рязанской области стал выезд автобуса на полосу встречного движения.
Ранее в Благовещенстве находившийся в состоянии алкогольного опьянения 59-летний мужчина за рулем Suzuki Solio сбил пешеходов. В результате ДТП погибли пять человек, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru