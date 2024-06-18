Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Рязанской области

Восемь человек погибли в результате крупного ДТП в Рязанской области, сообщила прокуратура региона

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В результате аварии пострадали 13 человек. По факту ДТП в Рязанской области возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД.

ТАСС со ссылкой на ГАИ сообщает, что причиной массового ДТП в Рязанской области стал выезд автобуса на полосу встречного движения.

Ранее в Благовещенстве находившийся в состоянии алкогольного опьянения 59-летний мужчина за рулем Suzuki Solio сбил пешеходов. В результате ДТП погибли пять человек, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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