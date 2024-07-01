Подросток на гидроцикле сбил девочку на пляже в Анапе

Уточняется, что инцидент произошёл 30 июня в районе поселка Витязево. Катаясь на гидроцикле в акватории Чёрного моря несовершеннолетний водитель не справился с управлением и вылетел на берег.

«Прибывшие медики осмотрели девочку и констатировали отсутствие серьёзных телесных повреждений», - говорится в сообщении.

По данному факту был организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Нижнем Новгороде лихача на гидроцикле осудили за езду во время заплыва. Суд лишил его прав на 2,5 года, а также обязал заплатить 600 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».