Подросток на гидроцикле сбил девочку на пляже в Анапе
Подросток на гидроцикле вылетел в Анапе на пляж и сбил девочку 2014 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Уточняется, что инцидент произошёл 30 июня в районе поселка Витязево. Катаясь на гидроцикле в акватории Чёрного моря несовершеннолетний водитель не справился с управлением и вылетел на берег.
«Прибывшие медики осмотрели девочку и констатировали отсутствие серьёзных телесных повреждений», - говорится в сообщении.
По данному факту был организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Нижнем Новгороде лихача на гидроцикле осудили за езду во время заплыва. Суд лишил его прав на 2,5 года, а также обязал заплатить 600 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Канье Уэст выступит в «Лужниках» в канун Дня города
- Подросток на гидроцикле сбил девочку на пляже в Анапе
- Росавиация: Ставка аэронавигационных сборов может вырасти на 150 рублей
- Концерт в честь 185-летия со дня рождения Мусоргского прошёл в Токио
- Ученые выяснили, что Арктика нагревается в три раза быстрее остальной Земли
- Правоохранители освободили похищенного в Москве бизнесмена из Италии
- В Совфеде поддержали приостановку участия российской делегации в ПА ОБСЕ
- Полнометражный мультфильм «Дюймовочка» снимут в России
- Еврокомиссия вынесла предупреждение компании Meta за сбор персональных данных
- МВД РФ: Число пойманных нелегальных мигрантов возросло на 25%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru