Подросток на гидроцикле сбил девочку на пляже в Анапе

Подросток на гидроцикле вылетел в Анапе на пляж и сбил девочку 2014 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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Уточняется, что инцидент произошёл 30 июня в районе поселка Витязево. Катаясь на гидроцикле в акватории Чёрного моря несовершеннолетний водитель не справился с управлением и вылетел на берег.

«Прибывшие медики осмотрели девочку и констатировали отсутствие серьёзных телесных повреждений», - говорится в сообщении.

По данному факту был организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Нижнем Новгороде лихача на гидроцикле осудили за езду во время заплыва. Суд лишил его прав на 2,5 года, а также обязал заплатить 600 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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