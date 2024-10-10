Суд отправил под арест замглавы Агентства по страхованию вкладов Попелюха

Сообщается также, что обыски прошли на рабочем месте и дома у Попелюха. В ходе мероприятий были изъяты документы и электронные носители. Фигуранта задержали сразу после допроса у следователя.

Попелюх отвечает в Агентстве страхования вкладов за сопровождение уголовного производства.

Агентство страхования вкладов завершило 2023 год с убытком в размере 29,5 млрд рублей, при этом 2022 год был завершен с прибылью в 250 млн рублей. Вместе с тем в 2023 году не произошло ни одного страхового случая в отношении банков.

В годовом отчете агентства убыток объясняется «созданием резервов под активы, приобретенные в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства банков» на сумму почти в 43 млрд рублей. Без создания этих резервов год мог бы завершиться с прибылью.

Ранее Кировский районный суд приговорил бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова к 18 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, отмывании денег и злоупотреблении должностными полномочиями.

