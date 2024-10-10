Суд отправил под арест замглавы Агентства по страхованию вкладов Попелюха
Столичный Лефортовский суд отправил под арест замглавы Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха. Соответствующая информация размещена на сайте суда.
Согласно источнику издания РБК в правоохранительных органах, Попелюха подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и в мошеннических действиях (на портале суда данная информация отсутствует).
Сообщается также, что обыски прошли на рабочем месте и дома у Попелюха. В ходе мероприятий были изъяты документы и электронные носители. Фигуранта задержали сразу после допроса у следователя.
Попелюх отвечает в Агентстве страхования вкладов за сопровождение уголовного производства.
Агентство страхования вкладов завершило 2023 год с убытком в размере 29,5 млрд рублей, при этом 2022 год был завершен с прибылью в 250 млн рублей. Вместе с тем в 2023 году не произошло ни одного страхового случая в отношении банков.
В годовом отчете агентства убыток объясняется «созданием резервов под активы, приобретенные в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства банков» на сумму почти в 43 млрд рублей. Без создания этих резервов год мог бы завершиться с прибылью.
Ранее Кировский районный суд приговорил бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова к 18 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, отмывании денег и злоупотреблении должностными полномочиями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru