СМИ: ФСБ провела следственные действия в офисе АСВ в Москве

Федеральная служба безопасности провела на текущей неделе следственные действия в центральном московском офисе государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов. Об этом стало известно РБК от осведомленных источников в правоохранительных органах.

По их данным, в офис АСВ наведались оперативные сотрудники следственного управления ФСБ. Они, в частности, провели опрос двух представителей руководства Агентства. Среди них источники РБК назвали замглавы АСВ Александра Попелюха.