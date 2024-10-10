СМИ: ФСБ провела следственные действия в офисе АСВ в Москве

Федеральная служба безопасности провела на текущей неделе следственные действия в центральном московском офисе государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов. Об этом стало известно РБК от осведомленных источников в правоохранительных органах.

По их данным, в офис АСВ наведались оперативные сотрудники следственного управления ФСБ. Они, в частности, провели опрос двух представителей руководства Агентства. Среди них источники РБК назвали замглавы АСВ Александра Попелюха.

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В июле 2019 года по делу о мошенничестве в отношении бывшего руководителя одного из отделов управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина проходил Валерий Мирошников. В то время он занимал пост первого замглавы АСВ. Его проверяли на возможную причастность к покровительству бывшего мажоритарного владельца банка «Югра» Алексея Хотина при банкротстве кредитной организации.

Однако Мирошников не явился по вызову на допрос и уехал за границу. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», на место Мирошникова в АСВ в 2019 году пришел Андрей Мельников – нынешний руководитель Агентства по страхованию вкладов.

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ФОТО: РИА Новости
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