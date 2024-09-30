Экс-советника главы Дагестана приговорили к десяти годам колонии за взятку

Бывшему советнику главы Дагестана Осману Махачеву назначили наказание в виде десяти лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере (23 млн рублей). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского суда.

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Кроме того, осужденный должен будет выплатить штраф в размере 115 млн рублей (пятикратная сумма взятки). Также он не сможет занимать ряд должностей на госслужбе и в органах местного самоуправления на протяжении пяти лет. Арестованное имущество Махачева конфисковали в доход государства.

Ранее Кировский районный суд приговорил бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова к 18 годам колонии строго режима. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, отмывании денег и злоупотреблении должностными полномочиями.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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