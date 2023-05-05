Суд отправил под арест обвиняемых в избиении баскетболиста Алексея Шведа

Под арест почти на 2 месяца отправил Пресненский суд Москвы троих участников избиения баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, сообщает ТАСС.

Как отмечается, трое обвиняемых свою вину в нанесении побоев пострадавшему не признали.

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Следствием установлено, что четверо сообщников напали на баскетболиста, когда он выходил из ресторана. Своих обидчиков Швед затем опознал по фото. Троих задержали, а четвертый до сих пор скрывается.

Помимо спортсмена от противоправных действий, нападавших, пострадал шеф-повар ресторана. Он пытался вступиться за известного баскетболиста и получил несколько ударов.

Ранее баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили в центре Москвы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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