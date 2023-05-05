Суд отправил под арест обвиняемых в избиении баскетболиста Алексея Шведа

Следствием установлено, что четверо сообщников напали на баскетболиста, когда он выходил из ресторана. Своих обидчиков Швед затем опознал по фото. Троих задержали, а четвертый до сих пор скрывается.

Помимо спортсмена от противоправных действий, нападавших, пострадал шеф-повар ресторана. Он пытался вступиться за известного баскетболиста и получил несколько ударов.

Ранее баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа избили в центре Москвы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



