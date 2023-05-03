Жена баскетболиста Шведа рассказала подробности драки, в которой избили ее мужа

По её словам, когда они вышли из ресторана и направились к машине, спортсмена окликнула компания из 8-10 человек, которая начала его оскорблять и обвинять в том, что он не умеет играть и поэтому у них проиграла ставка.

Она добавила, что затем баскетболиста сбили с ног и начали избивать, при этом кроме двух карет скорой помощи на место происшествия никто не приехал, в том числе и полицейские, которых вызвали пострадавшие.

Настасья добавила, что подозреваемые, которых позже задержали стражи порядка, попытались обвинить её оскорблении их национальности, женщина назвала подобные претензии глупостью.

«Видела, что они оправдываются и говорят, что я сказала о их нации что-то... У меня папа мусульманин, я татарка. Лучший друг Леши — чеченец. Подружка — азербайджанка. Мой дедушка был муллой в мечети», - сказала она.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что по факту нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».