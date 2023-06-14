Суд оставил в СИЗО обвиняемую в злоупотреблении полномочиями экс-замминистра Ярилову
Басманный суд Москвы продлил арест бывшей замминистра культуры РФ Ольги Яриловой, которая обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ТАСС.
По решению суда, экс-чиновница останется в СИЗО до 16 сентября. Отмечается, что постановление в законную силу ещё не вступило и защита может обжаловать его в апелляционном порядке.
Ольга Ярилова занимала пост замминистра культуры в 2018-2022 годах. Она была задержана в апреле 2023 года в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей в ходе участия в проекте «Пушкинская карта», пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru