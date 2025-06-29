СМИ: Во Франции появился сервис заказных убийств UberKills

По данным издания, он называется UberKills. С его помощью ранее произошло убийство на востоке Франции в городе Воль-ан-Веле. Там был убит Абдель Хаким Б., который получил смертельные ранения в голову.

Также существует сервис для наркокурьеров UberShit. Его создали в 2020 года и маскировали под службу доставки еды. Газета отмечает, что появление подобных сервисов стало основанием для задержания летом 2024 года основателя Telegram Павла Дурова. По его словам, французские силовики обвиняют его в том, что он не смог предотвратить преступления, совершенные с использованием Telegram.

Ранее Дуров составил завещание из-за рисков, связанных с деятельностью Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

