СМИ: Во Франции появился сервис заказных убийств UberKills
Во Франции работает сервис заказных убийств на основе Telegram, сообщает Le Monde.
По данным издания, он называется UberKills. С его помощью ранее произошло убийство на востоке Франции в городе Воль-ан-Веле. Там был убит Абдель Хаким Б., который получил смертельные ранения в голову.
Также существует сервис для наркокурьеров UberShit. Его создали в 2020 года и маскировали под службу доставки еды. Газета отмечает, что появление подобных сервисов стало основанием для задержания летом 2024 года основателя Telegram Павла Дурова. По его словам, французские силовики обвиняют его в том, что он не смог предотвратить преступления, совершенные с использованием Telegram.
Ранее Дуров составил завещание из-за рисков, связанных с деятельностью Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эстетична и патриотична: В России появился ГОСТ на школьную форму
- СМИ: Во Франции появился сервис заказных убийств UberKills
- Маск вновь «набросился» на Трампа
- В июле у россиян увеличится размер пенсии
- СМИ: Уиткофф в ближайшие дни проведёт переговоры с Ираном
- Мерц заявил, что не планирует звонить Путину из-за опасений
- СМИ: Новые поставки Abrams Киеву не изменят ситуацию на поле боя
- Сын Трампа не исключил участие в выборах президента США
- Субсидии на ЖКУ могут стать доступней
- На Сумском направлении найдена несуществующая бригада ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru