Суд оставил в СИЗО главного фигуранта дела об избиении баскетболиста Шведа

По решению суда Юсуф Мирашуров, задержанный в мае в аэропорту Жуковский при попытке покинуть Россию, останется в СИЗО ещё на три месяца - по 2 октября 2023 года.

Другой фигурант - студент МГИМО Глеб Писарев, был отпущен под домашний арест, суд запретил ему пользоваться мобильной связью и интернетом.

Алексея Шведа избили 2 мая у ресторана на Большой Никитской улице. В больнице у спортсмена диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому, сообщает RT.

