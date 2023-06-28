Суд оставил в СИЗО главного фигуранта дела об избиении баскетболиста Шведа
Басманный суд Москвы продлил арест в отношении главного фигуранта дела об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, сообщает ТАСС.
По решению суда Юсуф Мирашуров, задержанный в мае в аэропорту Жуковский при попытке покинуть Россию, останется в СИЗО ещё на три месяца - по 2 октября 2023 года.
Другой фигурант - студент МГИМО Глеб Писарев, был отпущен под домашний арест, суд запретил ему пользоваться мобильной связью и интернетом.
Алексея Шведа избили 2 мая у ресторана на Большой Никитской улице. В больнице у спортсмена диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru