Суд оставил под арестом жену рэпера Картрайта

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Смольнинского районного суда об аресте Марины Кохал, которая обвиняется в убийстве супруга – рэпера Энди Картрайта. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление объединённой пресс-службы судов города. Там заявили, что защита обвиняемой просила поместить Кохал под домашний арест.

Напомним, в августе стало известно, что после изучения электронных носителей, изъятых в ходе обыска у Марины Кохал, жены расчленённого рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), и полного биохимического анализа крови рэпера, следствие сделало вывод, что он мог быть отравлен. По мнению оперативников, отравление произошло по хитрому и продуманному плану.