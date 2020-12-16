Суд оставил под арестом жену рэпера Картрайта
Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Смольнинского районного суда об аресте Марины Кохал, которая обвиняется в убийстве супруга – рэпера Энди Картрайта. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление объединённой пресс-службы судов города. Там заявили, что защита обвиняемой просила поместить Кохал под домашний арест.
Напомним, в августе стало известно, что после изучения электронных носителей, изъятых в ходе обыска у Марины Кохал, жены расчленённого рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), и полного биохимического анализа крови рэпера, следствие сделало вывод, что он мог быть отравлен. По мнению оперативников, отравление произошло по хитрому и продуманному плану.
Тело украинского рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, обнаружено в одном из домов центре северной столицы в конце июля. СМИ сообщают, что в полицию о смерти рэпера заявил адвокат, к которому обратилась жена Юшко, 36-летняя Марина Кохал. Женщина рассказала, что её муж умер предположительно от передозировки, а она искала способ скрыть тело и расчленила его.
3 августа ее арестовали на два месяца. Позже срок ареста был продлен по ходатайству следствия, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 509 / сут.
Умерли
48 564+596 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 490 / сут.
- Японец Цунода заменит Квята в «Формуле 1» в 2021 году
- Собянин: «Мягкие» COVID-ограничения в Москве сохранятся в ближайшие месяцы
- Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
- Адвокат сообщил дату рассмотрения жалобы на арест блогера Reeflay
- Потери бюджета Москвы в 2020 г превысят 600 млрд руб
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru