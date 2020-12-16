Суд оставил под арестом жену рэпера Картрайта

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Смольнинского районного суда об аресте Марины Кохал, которая обвиняется в убийстве супруга – рэпера Энди Картрайта. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление объединённой пресс-службы судов города. Там заявили, что защита обвиняемой просила поместить Кохал под домашний арест.

Напомним, в августе стало известно, что после изучения электронных носителей, изъятых в ходе обыска у Марины Кохал, жены расчленённого рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), и полного биохимического анализа крови рэпера, следствие сделало вывод, что он мог быть отравлен. По мнению оперативников, отравление произошло по хитрому и продуманному плану.

Вдова рэпера Картрайта арестована в Петербурге

Тело украинского рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, обнаружено в одном из домов центре северной столицы в конце июля. СМИ сообщают, что в полицию о смерти рэпера заявил адвокат, к которому обратилась жена Юшко, 36-летняя Марина Кохал. Женщина рассказала, что её муж умер предположительно от передозировки, а она искала способ скрыть тело и расчленила его.

3 августа ее арестовали на два месяца. Позже срок ареста был продлен по ходатайству следствия, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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