Вдова рэпера Картрайта арестована в Петербурге

Суд Петербурга арестовал супругу украинского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марину Кохал по подозрении в убийстве супруга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Рэпер Энди Картрайт хотел уйти от жены к любовнице перед смертью

Отмечается, что 36-летняя Кохал отправится в СИЗО, поскольку преступление особо тяжкое.

О смерти рэпера стало известно 30 июля. Его тело было обнаружено в центре северной столицы. СМИ сообщают, что в полицию о его смерти заявил адвокат, к которому обратилась Кохал. Женщина рассказала, что её муж умер четыре дня назад предположительно от передозировки, а она искала способ скрыть тело и расчленила его.

Обвинение в убийстве мужа Кохал было предъявлено 31 июля. Возбуждено уголовное дело по стaтье 105 УК РФ («Убийство»).

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ФОТО: instagram.com
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