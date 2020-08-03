Вдова рэпера Картрайта арестована в Петербурге

Отмечается, что 36-летняя Кохал отправится в СИЗО, поскольку преступление особо тяжкое.

О смерти рэпера стало известно 30 июля. Его тело было обнаружено в центре северной столицы. СМИ сообщают, что в полицию о его смерти заявил адвокат, к которому обратилась Кохал. Женщина рассказала, что её муж умер четыре дня назад предположительно от передозировки, а она искала способ скрыть тело и расчленила его.

Обвинение в убийстве мужа Кохал было предъявлено 31 июля. Возбуждено уголовное дело по стaтье 105 УК РФ («Убийство»).

