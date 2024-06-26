Суд оштрафовал Льва Пономарева за отсутствие плашки иноагента

Журналист не сопроводил одну из публикаций подписью, свидетельствующей о статусе иноагента.

Минюст внес Пономарева в реестр СМИ-иностранных агентов в конце 2020 года. В 2022 году он пытался оспорить свой статус.

Ранее Таганский суд Москвы также оштрафовал за отсутствие маркировки иноагента журналиста Алексея Пивоварова (признан иноагентом в РФ), передает «Радиоточка НСН».

