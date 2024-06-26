Суд оштрафовал Льва Пономарева за отсутствие плашки иноагента

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей правозащитника Льва Пономарева (признан иноагентом в России) за публикацию материалов без маркировки иностранного агента, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

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Журналист не сопроводил одну из публикаций подписью, свидетельствующей о статусе иноагента.

Минюст внес Пономарева в реестр СМИ-иностранных агентов в конце 2020 года. В 2022 году он пытался оспорить свой статус.

Ранее Таганский суд Москвы также оштрафовал за отсутствие маркировки иноагента журналиста Алексея Пивоварова (признан иноагентом в РФ), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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