Сборная Англии победила Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2024

Это произошло в четвёртый раз в истории сборной. Англичане победили в матче 1/4 финала со Швейцарией (1:1, 5:3 пен.).

Англия сыграет в полуфинале с национальной командой Нидерландов. Другая пара полуфиналистов — Испания и Франция.

Ранее Испания вышла в полуфинал Евро-2024 после победы над Германией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

