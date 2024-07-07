Вблизи Калининградской области замечен американский беспилотник
7 июля 202401:38
Разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk США летает вблизи Калининградской области, сообщает РИА Новости.
Согласно данным сервиса Flightradar24, беспилотник кружит над территорией Польши рядом с границей с Калининградской областью на высоте около 17,1 километра.
Ранее стало известно, что во время удара ВСУ в Севастополе БПЛА США кружил в Черном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru