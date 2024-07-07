Вблизи Калининградской области замечен американский беспилотник

Согласно данным сервиса Flightradar24, беспилотник кружит над территорией Польши рядом с границей с Калининградской областью на высоте около 17,1 километра.

Ранее стало известно, что во время удара ВСУ в Севастополе БПЛА США кружил в Черном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

