Вблизи Калининградской области замечен американский беспилотник

Разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk США летает вблизи Калининградской области, сообщает РИА Новости.

«Оправдание Пентагона»: Звонок Остина Белоусову затмил слухи об инциденте с Global Hawk

Согласно данным сервиса Flightradar24, беспилотник кружит над территорией Польши рядом с границей с Калининградской областью на высоте около 17,1 километра.

Ранее стало известно, что во время удара ВСУ в Севастополе БПЛА США кружил в Черном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:КалининградСШАБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры