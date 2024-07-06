Маск: WhatsApp вообще не является безопасным

Американский миллиардер Илон Маск назвал небезопасным мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta (в России внесена в перечень экстремистских организаций). Об этом бизнесмен написал в ответ на публикацию в социальной сети X.

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«WhatsApp вообще не является безопасным», — написал Маск.

Автор первоначального сообщения задался вопросом, почему WhatsApp предлагает рекламу товаров, о которых люди беседуют в переписках, если Meta гарантировала шифрование данных.

Ранее россиян предупредили о новой волне мошенничества в WhatsApp, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тогда руководитель группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев заявил, что в июне в Сети были обнаружены более 200 сайтов с голосованием в фотоконкурсах, которые мошенники использовали для взлома учетных записей россиян в WhatsApp.

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ФОТО: РИА Новости
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