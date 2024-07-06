Маск: WhatsApp вообще не является безопасным
Американский миллиардер Илон Маск назвал небезопасным мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta (в России внесена в перечень экстремистских организаций). Об этом бизнесмен написал в ответ на публикацию в социальной сети X.
«WhatsApp вообще не является безопасным», — написал Маск.
Автор первоначального сообщения задался вопросом, почему WhatsApp предлагает рекламу товаров, о которых люди беседуют в переписках, если Meta гарантировала шифрование данных.
Ранее россиян предупредили о новой волне мошенничества в WhatsApp, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тогда руководитель группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев заявил, что в июне в Сети были обнаружены более 200 сайтов с голосованием в фотоконкурсах, которые мошенники использовали для взлома учетных записей россиян в WhatsApp.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два мирных жителя пострадали в результате атаки со стороны ВСУ на Херсонскую область
- Маск: WhatsApp вообще не является безопасным
- Рекорд по посещаемости установили на Международной выставке-форуме «Россия»
- Два пистолета Наполеона Бонапарта стали национальным достоянием Франции
- СМИ: Подрыв «Северных потоков» планировался еще в 2014 году
- Глава Минтруда Котяков: Единое пособие на детей в РФ составляет 15 тысяч рублей
- Американский блогер Mr. Beast выразил готовность вступить в президентскую гонку
- Число пострадавших из-за ударов ВСУ по Донецку выросло до двух
- На Сицилии проснулся один из самых высоких вулканов в Европе Этна
- Женщина споткнулась на иммерсивном шоу и отсудила компенсацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru