Маск: WhatsApp вообще не является безопасным

«WhatsApp вообще не является безопасным», — написал Маск.



Автор первоначального сообщения задался вопросом, почему WhatsApp предлагает рекламу товаров, о которых люди беседуют в переписках, если Meta гарантировала шифрование данных.

Ранее россиян предупредили о новой волне мошенничества в WhatsApp, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тогда руководитель группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев заявил, что в июне в Сети были обнаружены более 200 сайтов с голосованием в фотоконкурсах, которые мошенники использовали для взлома учетных записей россиян в WhatsApp.

