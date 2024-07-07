Количество раненных при обстреле Горловки возросло до девяти

Количество пострадавших при обстрелах Горловки со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до девяти, сообщил в Telegram мэр Иван Приходько.

В результате обстрела Шебекино пострадал мирный житель

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил о семи пострадавших. Были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе города.

Ранее два мирных жителя получили ранения в результате атаки со стороны ВСУ на Херсонскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/Aksenov82
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