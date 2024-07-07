Количество раненных при обстреле Горловки возросло до девяти

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил о семи пострадавших. Были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе города.

Ранее два мирных жителя получили ранения в результате атаки со стороны ВСУ на Херсонскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

