Орбан: Конфликт на Украине грозит распадом мира на блоки

«Поэтому мы рассматриваем Организацию тюркских государств как жизненно важную опору для поддержания сотрудничества между Востоком и Западом», — заявил премьер-министр.

Он отметил, что одним из последствий конфликта вокруг Украины может стать разделение мира на блоки.

Ранее Орбан заявил, что подготовка НАТО к проведению военной операции на Украине противоречит оборонительному характеру Альянса и грозит ему самоубийством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

