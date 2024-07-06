Два мирных жителя пострадали в результате атаки со стороны ВСУ на Херсонскую область
6 июля 202421:56
Два мирных жителя получили ранения в результате атаки со стороны ВСУ на Херсонскую область, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, пожилые женщина и мужчина госпитализированы. Сейчас врачи оказывают им необходимую помощь.
Сальдо уточнил, что ВСУ пытались нанести повторный удар по спасателям, прибывшим на тушение горящих из-за первого обстрела дач.
Украинские военные ранее обстреляли Шебекино в Белгородской области, пострадал один человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru