Два мирных жителя пострадали в результате атаки со стороны ВСУ на Херсонскую область

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки со стороны ВСУ на Херсонскую область, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Один человек погиб и трое пострадали при обстреле Горловки

По его словам, пожилые женщина и мужчина госпитализированы. Сейчас врачи оказывают им необходимую помощь.

Сальдо уточнил, что ВСУ пытались нанести повторный удар по спасателям, прибывшим на тушение горящих из-за первого обстрела дач.

Украинские военные ранее обстреляли Шебекино в Белгородской области, пострадал один человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеСпецоперацияОбстрелВСУУкраина

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