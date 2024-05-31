СМИ: На солиста Little Big Прусикина составили протокол об отсутствии плашки иноагента

На фронтмена поп-группы Little Big Илью Прусикина (признан в России иноагентом) составили протокол об отсутствии плашки с информацией о принадлежности к иностранным агентам, пишут СМИ.

Уехавшая из России группа Little Big впервые за год выпустила клип

Отмечается, что Прусикин никогда не ставит маркировки иноагентов под своими поставим в социальных сетях. При этом, какая именно публикация послужила поводом для составления протокола, неизвестно.

Прусикина признали иноагентом в январе 2023 года. После начала спецоперации музыкант вместе с другой участницей Little Big уехал из России в США.

Ранее стало известно, что российская налоговая заблокировала счета Прусикина, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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