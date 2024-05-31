СМИ: На солиста Little Big Прусикина составили протокол об отсутствии плашки иноагента
На фронтмена поп-группы Little Big Илью Прусикина (признан в России иноагентом) составили протокол об отсутствии плашки с информацией о принадлежности к иностранным агентам, пишут СМИ.
Отмечается, что Прусикин никогда не ставит маркировки иноагентов под своими поставим в социальных сетях. При этом, какая именно публикация послужила поводом для составления протокола, неизвестно.
Прусикина признали иноагентом в январе 2023 года. После начала спецоперации музыкант вместе с другой участницей Little Big уехал из России в США.
Ранее стало известно, что российская налоговая заблокировала счета Прусикина, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru