СМИ: На солиста Little Big Прусикина составили протокол об отсутствии плашки иноагента

Отмечается, что Прусикин никогда не ставит маркировки иноагентов под своими поставим в социальных сетях. При этом, какая именно публикация послужила поводом для составления протокола, неизвестно.

Прусикина признали иноагентом в январе 2023 года. После начала спецоперации музыкант вместе с другой участницей Little Big уехал из России в США.

Ранее стало известно, что российская налоговая заблокировала счета Прусикина, передает RT.

