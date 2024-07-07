СМИ: Продюсер «Аватара» и «Титаника» Ландау умер в возрасте 63 лет

Голливудский кинопродюсер Джон Ландау, известный по работе над кинокартинами «Аватар» и «Титаник», скончался от рака, сообщает Variety.

«Аватар: Путь воды» стал самым популярным фильмом на пиратских ресурсах

Ему было 63 лет. Ландау вошел в историю благодаря совместной работе со знаменитым кинорежиссером Джеймсом Кэмероном над фильмом «Титаник», который стал первым фильмом, собравшим в мировом прокате 1 миллиард долларов. После этого Ландау дважды побил рекорд по кассовым сборам, сняв «Аватар» и «Аватар: Путь воды».

Ранее стало известно, что Джеймс Кэмерон начал работу над шестой и седьмой частями «Аватара», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: instagram.com/p/CKCHI3aIpgv
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