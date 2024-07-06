Два пистолета Наполеона Бонапарта стали национальным достоянием Франции

Теперь эти пистолеты запрещено вывозить из страны. Пистолеты инкрустированы золотом и серебром, их также украшает профиль французского императора.

В ближайшие дни два капсульных пистолета должны стать одними из лотов на торгах в Фонтенбло. Стоимость предметов оценивается в 1,2-1,5 миллиона евро.

Ранее картина итальянского художника Тициана Вечеллио «Отдых на пути в Египет» (1512) продана на аукционе за 17,5 миллиона фунтов стерлингов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

