Два пистолета Наполеона Бонапарта стали национальным достоянием Франции
Министерство культуры Франции признало национальным достоянием два пистолета из коллекции Наполеона Бонапарта, которые он хотел использовать для самоубийства, рассказали в ведомстве.
Теперь эти пистолеты запрещено вывозить из страны. Пистолеты инкрустированы золотом и серебром, их также украшает профиль французского императора.
В ближайшие дни два капсульных пистолета должны стать одними из лотов на торгах в Фонтенбло. Стоимость предметов оценивается в 1,2-1,5 миллиона евро.
Ранее картина итальянского художника Тициана Вечеллио «Отдых на пути в Египет» (1512) продана на аукционе за 17,5 миллиона фунтов стерлингов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru