Суд огласит приговор Серебренникову 26 июня

Приговор режиссеру Кириллу Серебреникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии» мещанский суд Москвы вынесет 26 июня. Об этом сообщает Интерфакс.

Во Франции спектакль Серебренникова признали лучшей иностранной театральной работой

По данным корреспондента агентства, присутствовавшего на заседании в понедельник, судья Олеся Менделеева заявила, что оглашение приговора состоится 26 июня в 11.00.

Напомним, на заседании 22 июня прокурор призвал суд приговорить режиссера к шести годам колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского предложено приговорить к пяти годам и штрафу в 300 тысяч, бывшему гендиректору Юрию Итину и экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум прокурор предложил дать по четыре года плюс штрафы в 200 тысяч.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СудКирилл Серебренников
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры