Суд огласит приговор Серебренникову 26 июня
Приговор режиссеру Кириллу Серебреникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии» мещанский суд Москвы вынесет 26 июня. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным корреспондента агентства, присутствовавшего на заседании в понедельник, судья Олеся Менделеева заявила, что оглашение приговора состоится 26 июня в 11.00.
Напомним, на заседании 22 июня прокурор призвал суд приговорить режиссера к шести годам колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского предложено приговорить к пяти годам и штрафу в 300 тысяч, бывшему гендиректору Юрию Итину и экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум прокурор предложил дать по четыре года плюс штрафы в 200 тысяч.
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