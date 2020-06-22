Суд огласит приговор Серебренникову 26 июня

По данным корреспондента агентства, присутствовавшего на заседании в понедельник, судья Олеся Менделеева заявила, что оглашение приговора состоится 26 июня в 11.00.

Напомним, на заседании 22 июня прокурор призвал суд приговорить режиссера к шести годам колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского предложено приговорить к пяти годам и штрафу в 300 тысяч, бывшему гендиректору Юрию Итину и экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум прокурор предложил дать по четыре года плюс штрафы в 200 тысяч.

