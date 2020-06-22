Во Франции спектакль Серебренникова признали лучшей иностранной театральной работой

По данным агентства, речь идет о спектакле Outside, премьера которого прошла на Авиньонском театральном фестивале в 2019 году. Постановка посвящена творческой судьбе китайского фотографа Рена Ханга, покончившего с собой в свой 30-й день рождения в 2017 году.

Серебренников рассказал, что был увлечен творчеством Ханга и планировал совместную работу, однако фотограф совершил самоубийство за несколько дней до их встречи, пишет агентство.

Ранее в 2016 году фильм Серебренникова "Ученик" получил на Каннском кинофестивале приз имени Франсуа Шале за "лучшее отражение реальности мира".

