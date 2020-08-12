Суд огласил список вещей в доме доцента-потрошителя, среди них голова человека

Петербургский суд огласил список вещей, обнаруженных в квартире доцента-потрошителя Олега Соколова, убившего и расчленившего свою аспирантку. Как сообщает Mk.ru, в списке значится, в частности, голова человека в пакете из Икеи.

Доцент-потрошитель Соколов «отметил» убийство Ещенко с приятелями коньяком и икрой

Среди других вещей, обнаруженных в трехкомнатной квартире бывшего преподавателя СПбГУ на набережной Мойки, обрез ТО-1701 (Тульский оружейный завод) с гильзой 5,6 мм, патроны, пилу, топор. В квартире также были обнаружены документы его жертвы-аспирантки и ее украшения в мусорном ведре.

Напомним, Соколов обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, с которой его также связывали романтические отношения. Ранним утром 9 ноября 2019 года 63-летнего Соколова вытащили из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором находились отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Позже суд арестовал его по обвинению в убийстве своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:Санкт-ПетербургОлег Соколов
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