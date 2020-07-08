Доцент-потрошитель Соколов «отметил» убийство Ещенко с приятелями коньяком и икрой

Бывший доцент Санкт-Петербургского университета, историк Олег Соколов на следующий день после убийства своей сожительницы, аспирантки Анастасии Ещенко, принимал гостей, выпивал с ними коньяк и закусывал икрой. Такие показания оглашены сегодня в Санкт-Петербургском городском суде, где состоялось очередное заседание по делу историка-убийцы.

Преступление было совершено 7 ноября, а на следующий день вечером к доценту-потрошителю пришел коллега и давний знакомый Олег Вербовой — преподаватель истории в военно-морской академии. К ним присоединился бывший студент Вербового, офицер ВМФ. В таком составе приятели собирались примерно раз в год и вели за хорошей выпивкой разговоры о наполеоновской эпохе, на которой специализируется Соколов.

Несмотря на то, что в соседней комнате лежало тело убитой Ещенко, гости не заметили ничего странного. По словам Вербового, Соколов только казался сильно утомлённым, сообщают «Невские новости». Вербовой также рассказал, что с Ещенко они познакомились еще в 2018 году, и девушка не стеснялась показывать свой характер при гостях – «качала права».