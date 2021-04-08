Блогер Бил собирается продать все свои машины для выплаты компенсации пострадавшей в ДТП

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя - Эдуард Биль) после массового ДТП в центре Москвы намерен продать все свои автомобили, чтобы выплатить компенсацию пострадавшей в автоаварии сотруднице аппарата Госдумы Марии Артемовой. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Москва-24». По словам Била, таким образом он смог бы выручить около 5 млн рублей.

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Блогер также рассказал, что ехал со скоростью 80-90 км/ч и что если бы скорость была выше, то «от него ничего бы не осталось». В отношении Эдварда Била возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до двух лет колонии.

Авария произошла 1 апреля. Блогер, управляя автомобилем Audi, вылетел на встречную полосу на Садовой кольце в районе Смоленской площади и врезался в Volkswagen, водитель которого получила тяжёлые травмы.


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ФОТО: РИА Новости
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