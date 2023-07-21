Суд не стал переводить блогера Чекалину под домашний арест

Пресненский суд Москвы не стал переводить блогера Валерию Чекалину, известную под псевдонимом Лерчек, под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

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Следователь заявил, что Чекалина нарушила избранную ранее меру пресечения, пользуясь мобильной связью и интернетом. В качестве подтверждения своих слов он продемонстрировал данные из МТС с детализацией СМС-сообщений и показаниями личного повара Чекалиной и надзиравшего инспектора.

Лерчек отрицает свою вину, заявив, что она даже не берет в руки телефон. Им могли пользоваться близкие блогера, заявила она.

Ранее днем блогеру Елене Блиновской продлили домашний арест на три месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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