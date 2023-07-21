Суд не стал переводить блогера Чекалину под домашний арест
Пресненский суд Москвы не стал переводить блогера Валерию Чекалину, известную под псевдонимом Лерчек, под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.
Следователь заявил, что Чекалина нарушила избранную ранее меру пресечения, пользуясь мобильной связью и интернетом. В качестве подтверждения своих слов он продемонстрировал данные из МТС с детализацией СМС-сообщений и показаниями личного повара Чекалиной и надзиравшего инспектора.
Лерчек отрицает свою вину, заявив, что она даже не берет в руки телефон. Им могли пользоваться близкие блогера, заявила она.
Ранее днем блогеру Елене Блиновской продлили домашний арест на три месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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