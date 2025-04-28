Суд наказал виновных в смерти людей в московском коллекторе

Происшествие случилось летом 2023 года. Тогда бывший гендиректор Ким разместил объявление о необычной услуге: прогулка по коллекторам подземной реки Неглинки. 20 августа 2023-го, несмотря на сильный дождь, группа из восьми человек спустилась под землю. Из-за ливней уровень воды сильно поднялся, и все люди утонули. Среди погибших было двое несовершеннолетних.

Диггер Дубас полностью признал вину, а его партнер по бизнесу Ким не согласился с обвинениями. Бывший бизнесмен заявлял, что его компания занималась только рекламой экскурсий и не организовывала их.

Ранее сообщалось, что суд арестовал еще одного фигуранта дела о гибели людей в коллекторах Неглинки, напоминает НСН.

