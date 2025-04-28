Суд наказал виновных в смерти людей в московском коллекторе
Мещанский суд Москвы признал виновными бывшего главу экскурсионной компании «Спутник» Александра Кима и диггера Никиту Дубаса в гибели людей в коллекторе во время прогулки в Москве. Их приговорили к 5,5 и 8,5 годам колонии соответственно, сообщает РИА Новости.
Происшествие случилось летом 2023 года. Тогда бывший гендиректор Ким разместил объявление о необычной услуге: прогулка по коллекторам подземной реки Неглинки. 20 августа 2023-го, несмотря на сильный дождь, группа из восьми человек спустилась под землю. Из-за ливней уровень воды сильно поднялся, и все люди утонули. Среди погибших было двое несовершеннолетних.
Диггер Дубас полностью признал вину, а его партнер по бизнесу Ким не согласился с обвинениями. Бывший бизнесмен заявлял, что его компания занималась только рекламой экскурсий и не организовывала их.
Ранее сообщалось, что суд арестовал еще одного фигуранта дела о гибели людей в коллекторах Неглинки, напоминает НСН.
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