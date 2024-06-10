Суд арестовал еще одного фигуранта дела о гибели людей в коллекторах Неглинки
Басманный районный суд арестовал бывшего гендиректора экскурсионного сервиса «Tripster» Бориса Плотицу по уголовному делу о смерти восьми человек, погибших во время экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинка. Об этом сообщили «Известия».
В материале уточняется, что Плотице вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли гибель двух и более лиц.
Трагедия произошла 20 августа 2023 года. Тогда группа из восьми человек, включая гида, спустилась в серию подземных коллекторов реки Неглинка. После того, как начался сильный ливень, уровень воды в катакомбах поднялся и все коллекторы затопило. В результате все участники группы погибли.
В рамках расследования были задержаны организатор экскурсии Никита Дубас и гендиректор фирмы «Спутник», которая занималась продажей билетов, Александр Ким, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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