Суд арестовал еще одного фигуранта дела о гибели людей в коллекторах Неглинки

Басманный районный суд арестовал бывшего гендиректора экскурсионного сервиса «Tripster» Бориса Плотицу по уголовному делу о смерти восьми человек, погибших во время экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинка. Об этом сообщили «Известия».

В материале уточняется, что Плотице вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли гибель двух и более лиц.

Суд заочно арестовал организатора смертельной экскурсии по коллекторам Москвы

Трагедия произошла 20 августа 2023 года. Тогда группа из восьми человек, включая гида, спустилась в серию подземных коллекторов реки Неглинка. После того, как начался сильный ливень, уровень воды в катакомбах поднялся и все коллекторы затопило. В результате все участники группы погибли.

В рамках расследования были задержаны организатор экскурсии Никита Дубас и гендиректор фирмы «Спутник», которая занималась продажей билетов, Александр Ким, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГибельКоллекторы

Горячие новости

Все новости

партнеры