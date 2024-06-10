Суд арестовал еще одного фигуранта дела о гибели людей в коллекторах Неглинки

Басманный районный суд арестовал бывшего гендиректора экскурсионного сервиса «Tripster» Бориса Плотицу по уголовному делу о смерти восьми человек, погибших во время экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинка. Об этом сообщили «Известия».

В материале уточняется, что Плотице вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли гибель двух и более лиц.