Суд Москвы арестовал подозреваемого в убийстве своей девушки

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по городу Юлии Ивановой, незадолго до трагедии Мачулин пытался завязать с наркотиками, из-за чего у него начались панические атаки и галлюцинации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.



