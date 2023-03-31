Суд Москвы арестовал подозреваемого в убийстве своей девушки
Тимирязевский районный суд Москвы арестовал в пятницу, 31 марта, подозреваемого в убийстве своей девушки Вадима Мачулина до 29 мая 2023 года.
Пара приехала в Москву из Волгограда и снимала на севере города квартиру, где и произошло убийство, сообщает «Вечерняя Москва». Конфликт между парой случился на бытовой почве. Молодой человек нанес девушке несколько ударов ножом. После этого собрал свои вещи и покинул квартиру. Он попытался уехать на автобусе в Волгоград, однако на вокзале его задержали правоохранители.
По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по городу Юлии Ивановой, незадолго до трагедии Мачулин пытался завязать с наркотиками, из-за чего у него начались панические атаки и галлюцинации.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru