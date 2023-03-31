Суд Москвы арестовал подозреваемого в убийстве своей девушки

Тимирязевский районный суд Москвы арестовал в пятницу, 31 марта, подозреваемого в убийстве своей девушки Вадима Мачулина до 29 мая 2023 года.

Пара приехала в Москву из Волгограда и снимала на севере города квартиру, где и произошло убийство, сообщает «Вечерняя Москва». Конфликт между парой случился на бытовой почве. Молодой человек нанес девушке несколько ударов ножом. После этого собрал свои вещи и покинул квартиру. Он попытался уехать на автобусе в Волгоград, однако на вокзале его задержали правоохранители.

Убившего пенсионерку экс-бойца «Вагнера» арестовали на два месяца

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по городу Юлии Ивановой, незадолго до трагедии Мачулин пытался завязать с наркотиками, из-за чего у него начались панические атаки и галлюцинации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:МоскваСудУбийство

Горячие новости

Все новости

партнеры