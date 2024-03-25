СМИ: Первый гражданин России появился в деле о теракте в «Крокус сити холле»
Первый гражданин России появился в деле о теракте в «Крокус сити холле». Как сообщает РИА Новости, это уроженец Душанбе Диловар Исломов.
По словам обвиняемого, он родился в столице Таджикистана в 1999 году, однако в настоящее время у него российское гражданство. Также Исломов указал, что работает таксистом.
Отмечается, что после после проверки анкетных данных суд принял решение закрыть заседание от публики.
Ранее в Басманном суде Москвы заявили, что Следственный комитет РФ попросил арестовать ещё троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе сити холле». Это Диловар Исломов, а также его отец Исроил Исломов и брат Аминчон Исломов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru