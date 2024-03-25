СМИ: Первый гражданин России появился в деле о теракте в «Крокус сити холле»

По словам обвиняемого, он родился в столице Таджикистана в 1999 году, однако в настоящее время у него российское гражданство. Также Исломов указал, что работает таксистом.

Отмечается, что после после проверки анкетных данных суд принял решение закрыть заседание от публики.

Ранее в Басманном суде Москвы заявили, что Следственный комитет РФ попросил арестовать ещё троих фигурантов дела о теракте в «Крокусе сити холле». Это Диловар Исломов, а также его отец Исроил Исломов и брат Аминчон Исломов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

