Суд до 22 мая арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоду, сообщает РИА Новости.
Мужчине, который является гражданином Таджикистана, предъявлено обвинение в совершении теракта. По данным Следственного комитета, он перечислил соучастникам деньги на проживание, а после атаки перевел средства одному из непосредственных исполнителей.
«Ходатайство следователя СК удовлетворить, избрать Юсуфзоде меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая», - говорится в решении суда.
Ранее Якубджони Юсуфзода был задержан в ходе операции «Нелегал». За сопротивление полиции Пресненский суд Москвы назначил ему 12 суток административного ареста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иран пригрозил Израилю решительным ответом на обстрел Дамаска
- Над Белгородской областью сбили 19 снарядов РСЗО Vampire
- В Санкт-Петербурге создадут новый государственный театр «Драм.площадка»
- Земфира анонсировала выход нового альбома и выпустила сингл
- Украинская гривна вошла в десятку самых слабых валют мира
- «Манчестер Сити» возглавил рейтинг клубов с самым дорогим составом
- Генерал КСИР погиб при ударе Израиля по Дамаску
- Двое рабочих подняты на поверхность после обвала шахты в Свердловской области
- Суд до 22 мая арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
- Bloomberg: Россия сократит поставки дизельного топлива за рубеж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru