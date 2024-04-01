Суд до 22 мая арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Мужчине, который является гражданином Таджикистана, предъявлено обвинение в совершении теракта. По данным Следственного комитета, он перечислил соучастникам деньги на проживание, а после атаки перевел средства одному из непосредственных исполнителей.

«Ходатайство следователя СК удовлетворить, избрать Юсуфзоде меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая», - говорится в решении суда.

Ранее Якубджони Юсуфзода был задержан в ходе операции «Нелегал». За сопротивление полиции Пресненский суд Москвы назначил ему 12 суток административного ареста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

