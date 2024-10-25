Суд арестовал жителя Ставропольского края за подготовку теракта

Суд арестовал мужчину в Ставропольском крае за подготовку террористического акта в общественном месте. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

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Отмечается, что спецслужбам удалось предотвратить преступление.

Злоумышленник признался в содеянном. В ФСБ уточнили, что преступник намеревался привести в действие в месте массового пребывания людей самодельное зажигательное устройство.

Ранее Белгородский областной суд назначил россиянке наказание в виде 12,5 года лишения свободы за подготовку диверсии на железной дороге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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