Суд арестовал жителя Ставропольского края за подготовку теракта
Суд арестовал мужчину в Ставропольском крае за подготовку террористического акта в общественном месте. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
Отмечается, что спецслужбам удалось предотвратить преступление.
Злоумышленник признался в содеянном. В ФСБ уточнили, что преступник намеревался привести в действие в месте массового пребывания людей самодельное зажигательное устройство.
Ранее Белгородский областной суд назначил россиянке наказание в виде 12,5 года лишения свободы за подготовку диверсии на железной дороге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru