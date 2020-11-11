Подозреваемого в убийстве трёх сослуживцев под Воронежем отправили в СИЗО
Воронежский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Антона Макарова, который обвиняется в убийстве трёх военнослужащих, сообщает пресс-служба суда.
Утром 9 ноября в Воронежской области Макаров топором убил офицера, после чего завладел его оружием и застрелил сослуживцев, двое из которых погибли. После этого он угнал машину и поехал к родным в Орловскую область. В Землянске Воронежской области солдата задержали.
Возбуждено уголовное дело, Макарову грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее защита Макарова обратилась к суду с просьбой отправить его под домашний арест - к бабушке и дедушке в Орёл, куда он направлялся после совершения преступлений. Следователи же настаивали на заключение подозреваемого под стражу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru