Подозреваемого в убийстве трёх сослуживцев под Воронежем отправили в СИЗО

Воронежский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Антона Макарова, который обвиняется в убийстве трёх военнослужащих, сообщает пресс-служба суда.

Утром 9 ноября в Воронежской области Макаров топором убил офицера, после чего завладел его оружием и застрелил сослуживцев, двое из которых погибли. После этого он угнал машину и поехал к родным в Орловскую область. В Землянске Воронежской области солдата задержали.

Возбуждено уголовное дело, Макарову грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее защита Макарова обратилась к суду с просьбой отправить его под домашний арест - к бабушке и дедушке в Орёл, куда он направлялся после совершения преступлений. Следователи же настаивали на заключение подозреваемого под стражу.

