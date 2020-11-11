«К бабушке в Орел». Для убийцы сослуживцев просят домашний арест
Защита солдата-срочника Антона Макарова, который застрелил трёх военнослужащих в Воронежской области, обратилась к суду с просьбой отправить его под домашний арест, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Собеседник агентства уточнил, что Макарова просят отправить к его бабушке и дедушке в Орёл, куда он направлялся после совершения преступлений. Следователи настаивают на содержании под стражей подозреваемого.
Утром 9 ноября на военном аэродроме Балтимор в Воронежской области Макаров топором убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен. Затем он угнал машину и поехал к семье в Орловскую область. В Землянске Воронежской области Макарова задержали, ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru