Суд арестовал задержанного в Брянской области украинского пилота

Советский районный суд Брянска арестовал украинского пилота, который был задержан в Брянской области после крушения самолёта, сообщает ТАСС.

Опубликовано видео допроса задержанного под Брянском украинского пилота

По решению суда, мужчину, который обвиняется в незаконном пересечении российской границы, отправили в СИЗО до 4 мая.

Ранее на территории Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолёт, лётчик пытался сбежать на украинскую территорию, но был задержан российскими силовиками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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