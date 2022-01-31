Суд арестовал взорвавшего СВУ у православной гимназии в Серпухове
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Владислава Струженкова, устроившего взрыв в православной гимназии Серпухова, сообщает пресс-служба суда
В сообщении говорится, что ходатайство следственных органов было удовлетворено, Струженков будет заключён под стражу сроком до 31 марта.
Ранее Струженков, было которому предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, признал свою вину.
Инцидент произошёл 13 декабря 2021 года. Струженков подошел к православной гимназии в подмосковном Серпухове, выпускником которой он являлся, и попытался совершить самоубийство. Юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.
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