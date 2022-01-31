Суд арестовал взорвавшего СВУ у православной гимназии в Серпухове

В сообщении говорится, что ходатайство следственных органов было удовлетворено, Струженков будет заключён под стражу сроком до 31 марта.

Ранее Струженков, было которому предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, признал свою вину.

Инцидент произошёл 13 декабря 2021 года. Струженков подошел к православной гимназии в подмосковном Серпухове, выпускником которой он являлся, и попытался совершить самоубийство. Юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.