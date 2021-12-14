Отец подрывника Серпуховского монастыря рассказал о сыне

Отец Владислава Струженкова, взорвавшего СВУ в православной гимназии в Серпухове, рассказал о сыне. Об этом сообщает телеканал «360».

Он отметил, что парень никогда не говорил о возможных конфликтах в гимназии. Мужчина также подчеркнул, что пневматическое оружие, которое было найдено во время обыска в гараже, находится в свободной продаже.

Он заявил, что его сын никогда не увлекался оружием и не имел доступа к гаражу, в котором оно было найдено, так как ключи находились у отца. По его словам, парень почти не заходил туда.