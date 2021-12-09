Устроившего стрельбу в МФЦ «Рязанское» обвинили по трём статьям УК

Кроме того, мужчину обвинили по статьям «покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица», и «незаконный оборот оружия».

Глазов подтвердил, что владел оружием нелегально и признал вину, сообщает журнал «Профиль».

Ходатайство об аресте мужчины будет рассмотрено 9 декабря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому семьям погибших при стрельбе в МФЦ будет выплачено по миллиону рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей.

