Устроившего стрельбу в МФЦ «Рязанское» обвинили по трём статьям УК

Сергею Глазову, устроившему стрельбу в московском МФЦ «Рязанское», предъявили обвинение по статье «убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом», сообщает пресс-служба Пресненского суд Москвы.

Стрелок из столичного МФЦ рассказал о мотивах преступления

Кроме того, мужчину обвинили по статьям «покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица», и «незаконный оборот оружия».

Глазов подтвердил, что владел оружием нелегально и признал вину, сообщает журнал «Профиль».

Ходатайство об аресте мужчины будет рассмотрено 9 декабря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому семьям погибших при стрельбе в МФЦ будет выплачено по миллиону рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоОбвиненияМФЦМоскваСтрельба
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