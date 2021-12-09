Устроившего стрельбу в МФЦ «Рязанское» обвинили по трём статьям УК
Сергею Глазову, устроившему стрельбу в московском МФЦ «Рязанское», предъявили обвинение по статье «убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом», сообщает пресс-служба Пресненского суд Москвы.
Кроме того, мужчину обвинили по статьям «покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица», и «незаконный оборот оружия».
Глазов подтвердил, что владел оружием нелегально и признал вину, сообщает журнал «Профиль».
Ходатайство об аресте мужчины будет рассмотрено 9 декабря.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому семьям погибших при стрельбе в МФЦ будет выплачено по миллиону рублей, пострадавшим - по 500 тысяч рублей.
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