Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по миллиону рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому семьи погибших при стрельбе в МФЦ «Рязанский» получат по миллиону рублей, сообщает пресс-служба столичного правительства.
Также в документе говорится, что компенсацию получат и пострадавшие в результате происшествия - по 500 тысяч рублей.
Ранее устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» 45-летний подполковник запаса Сергей Глазов в ходе допроса заявил, что стрелял в тех, кто «верит в коронавирус».
Инцидент произошёл в Москве 7 декабря. В результате погибли два человека, ещё четверо пострадали, сообщают «Невские новости».
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