Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по миллиону рублей

Также в документе говорится, что компенсацию получат и пострадавшие в результате происшествия - по 500 тысяч рублей.

Ранее устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» 45-летний подполковник запаса Сергей Глазов в ходе допроса заявил, что стрелял в тех, кто «верит в коронавирус».

Инцидент произошёл в Москве 7 декабря. В результате погибли два человека, ещё четверо пострадали, сообщают «Невские новости».

