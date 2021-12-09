Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по миллиону рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому семьи погибших при стрельбе в МФЦ «Рязанский» получат по миллиону рублей, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Собянин рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в московском МФЦ

Также в документе говорится, что компенсацию получат и пострадавшие в результате происшествия - по 500 тысяч рублей.

Ранее устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» 45-летний подполковник запаса Сергей Глазов в ходе допроса заявил, что стрелял в тех, кто «верит в коронавирус».

Инцидент произошёл в Москве 7 декабря. В результате погибли два человека, ещё четверо пострадали, сообщают «Невские новости».

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Фото: www.mos.ru
ТЕГИ:СтрельбаМФЦВыплатыКомпенсацияМосква
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