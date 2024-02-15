После перестрелки в центре Москвы возбудили уголовное дело
15 февраля 202410:40
После произошедшей накануне вечером перестрелке в центре Москвы возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщает в Telegram-канале Следственного комитета.
Конфликт вспыхнул около 9 часов вечера на улице Плющиха при оформлении ДТП. При оформлении происшествия между гражданами вспыхнул конфликт, в результате которого трое числятся пострадавшими, один доставлен в отдел полиции.
Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru