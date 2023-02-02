Суд арестовал полицейского после гибели задержанного в Нижнем Тагиле

Суд в Нижнем Тагиле принял решение об аресте полицейского Максима Онучина по делу о гибели 44-летнего мужчины при задержании. О происшествии стало известно накануне, однако произошло всё в воскресенье, 29 января.

Погибший Сергей Шамрин вместе с женой Юлией в тот день пришли навестить друга в психиатрической больнице. Охрана посчитала, что мужчина пьян и ведет себя неадекватно, после чего его задержал вызванный наряд патрульно-постовой службы.

Шамрина поместили в патрульный автомобиль «УАЗ-Патриот» в отсек для задержанных вверх ногами, «зафиксировав» между сиденьем и лавкой. На территории дежурной части из автомобиля мужчину достали без сознания. Скорая помощь констатировала его смерть. Вскрытие показало, что у Шамрина сломан шейный позвонок.

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Супруга погибшего ехала за автозаком и сняла всё происходящее на видео, она безрезультатно пыталась сделать мужу искусственное дыхание. Ещё один задержанный, который находился в отсеке рассказал, что по дороге Шамрин махал ногами, а лицо у него посинело. Свидетель просил полицейских остановиться и посадить мужчину нормально, однако те не отреагировали.

Между тем, как сообщает НСН, сотрудник МВД в Краснодарском крае на этой неделе совершил наезд на 60-летнего мужчину и скрылся с места происшествия.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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