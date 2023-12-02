Суд арестовал подозреваемого в подрыве ж/д в Рязанской области
2 декабря 202315:07
Суд в Москве арестовал подозреваемого в подрыве железной дороги в Рязанской области.
По данным Следственного комитета, житель Рязанской области 1988 года рождения с гражданством России и Италии установил на железной дороге самодельные взрывные устройства, пишет «Радиоточка НСН». В результате произошел сход вагонов грузового поезда на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций «Рыбное – Блокпост 204 км», 15 вагонов были повреждены.
Тогда на допросе злоумышленник признался в работе на украинскую военную разведку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru