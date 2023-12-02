Суд арестовал подозреваемого в подрыве ж/д в Рязанской области

По данным Следственного комитета, житель Рязанской области 1988 года рождения с гражданством России и Италии установил на железной дороге самодельные взрывные устройства, пишет «Радиоточка НСН». В результате произошел сход вагонов грузового поезда на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций «Рыбное – Блокпост 204 км», 15 вагонов были повреждены.

Тогда на допросе злоумышленник признался в работе на украинскую военную разведку.

